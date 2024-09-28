Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şirvan ilçesinde incelemelerde bulundu

Tarımsal desteklerin artarak devam edeceğine işaret eden Kızılkaya, "Siirt üzüm üretimiyle Türkiye'de 28. sıradadır, hedefimiz ilk 20'ye girmektir. Son 6 yılda 15 milyon liralık projeler hayata geçirilmiştir." dedi.​​​​​​​

Siirt'in bağcılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Kızılkaya, yıllık 90 ton üretim kapasitesine sahip İskambo pekmezi için coğrafi işaret başvurusunda bulunulacağını bildirdi.

Şehit Hayrettin Dindar İlkokulu'nda sınıfları ziyaret eden Kızılkaya, öğretmen ve öğrencilerin talepleri dinledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızılkaya, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ile köyde vatandaşlarla bir araya geldi.

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