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        Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Siirt'te hakkında 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:55 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:55
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        Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Siirt'te hakkında 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranması bulunan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda hakkında 43 suç kaydı ve 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K'nin kentte olduğunu tespit etti.

        Operasyon sonucu yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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