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        Siirt'te hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Siirt'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:59 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:09
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        Siirt'te hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Siirt'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde yaşanan hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını H.G, N.P, B.P. ve E.G'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

        Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı, bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramada, kurusıkı tabanca, tüfek ve 19 fişek ele geçirildi.

        Zanlıların, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Şırnak ve Erzurum'da 17 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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