Siirt'te okul servis sürücülerine yönelik eğitim semineri verildi

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen eğitime, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sözleşmeli okul servis taşımacılığı yapan okul servis şoförleri ile il merkezinde S plakalı toplam 93 okul servis sürücüsü katıldı.

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