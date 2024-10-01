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        Siirt'te okul servis sürücülerine yönelik eğitim semineri verildi

        Siirt'te 2024-2025 eğitim yılı için okul servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:24
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        Siirt'te okul servis sürücülerine yönelik eğitim semineri verildi
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        Siirt'te 2024-2025 eğitim yılı için okul servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen eğitime, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sözleşmeli okul servis taşımacılığı yapan okul servis şoförleri ile il merkezinde S plakalı toplam 93 okul servis sürücüsü katıldı.

        Seminerde, okul servis araçlarında aranan şartlar ve taşımacının yükümlülükleri, trafikte sürüş psikolojisi, trafik güvenliği, okul servis araçları denetimi, trafik adabı, trafik tanzim işaretleri anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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