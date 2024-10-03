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        Siirt'te patpat kazasında 3 kişi yaralandı

        Siirt'te "patpat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:15 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:15
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        Siirt'te patpat kazasında 3 kişi yaralandı
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        Siirt'te "patpat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Tahir E'nin kullandığı patpat aracı, Şirvan ilçesinin Damlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü, Amine E. ve Fatma E. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.​​​​​​​

        Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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