Siirt'te patpat kazasında 3 kişi yaralandı
Siirt'te "patpat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Siirt'te "patpat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Tahir E'nin kullandığı patpat aracı, Şirvan ilçesinin Damlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü, Amine E. ve Fatma E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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