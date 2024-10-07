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        Mezun olduğu okulda 3 öğrenciyi geleceğe hazırlıyor

        FECRİ BARLIK - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Boylu köyündeki birleştirilmiş sınıfta, 3 öğrenci eğitim görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:36
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        Mezun olduğu okulda 3 öğrenciyi geleceğe hazırlıyor
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        FECRİ BARLIK - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Boylu köyündeki birleştirilmiş sınıfta, 3 öğrenci eğitim görüyor.

        İlçeye bağlı 20 haneli Boylu köyündeki ilkokulda 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Perişan Dağtekin, birinci sınıfa başlayan Ömer Çeliktenyıldız, ikinci sınıfa giden Hadise Koca ve üçüncü sınıf öğrencisi Hazal Çeliktenyıldız'ı geleceğe hazırlıyor.

        Köydeki üç öğrenci için görevlendirilen Dağtekin, öğrencileriyle bire bir ilgilenerek eğitim hayatlarına destek oluyor, onlarla oyunlar oynayarak derslerini daha eğlenceli hale getiriyor.

        Çocukların eğitimden geri kalmaması için özveriyle çalışan Dağtekin, sert geçen kış aylarında öğrencileri için soba yakıyor, okulun merdivenlerinde öğrencilerinin yolunu gözlüyor.

        - "Öğrencilerimle hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz"

        Perişan Dağtekin, AA muhabirine, Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra köydeki öğrencilere eğitim vermeye başladığını söyledi.

        Öğrencilerin sayısının az olduğunu fakat verimli bir eğitim sürecinden geçtiklerini belirten Dağtekin, "Birleştirilmiş sınıf olmasının zorlukları var ama öğrencilerimle bunun üstesinden geliyoruz. Öğrencilerimle hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz ve daha verimli bir dönem geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Okulda 4 yıl önce sadece bir öğrencinin bulunduğunu, daha sonra öğrenci sayısının arttığını ifade eden Dağtekin, mezun olduğu okulda öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösterdiğini anlattı.

        Öğretmenliğin ilk yılında biraz zorlandığını fakat öğrencilerin uyum sağlamasıyla bunun üstesinden geldiğini ifade eden Dağtekin, köyünde eğitim vermenin kendisine ayrı bir duygu yaşattığını anlattı.

        "Köyüme emek veriyorum, okulumuz için elimden geleni yapıyorum. Devletimiz bize destek oluyor, okulumuzda ne kadar varsa eksiğimizi tamamlıyor." ifadelerini kullanan Dağtekin, kış aylarında öğrencileriyle birlikte sobayı yaktığını dile getirdi.

        Dağtekin, "Kimi zaman çocuklarla evden odun getiriyoruz. Yeri geldiğinde sobamızın üzerinde bir şeyler pişiriyoruz. Öğrencilerimizle veli ziyaretleri yapıyoruz. Kimi zaman velilerimizle toplantılar düzenliyoruz." diye konuştu.

        - "Derste çok eğleniyoruz"

        Öğrenci Hadise Koca da okulda çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

        Eğitimin yanında sosyal etkinliklerde de yer aldıklarını belirten Koca, "Ders işliyoruz, öğretmenimiz bizimle oynuyor. Teneffüste seksek oynayıp taş deviriyoruz. Salıncakta sallanıyoruz. Beden dersinde de parkur yapıp oynuyoruz. Derste çok eğleniyoruz." dedi.

        Hazal Çeliktenyıldız da kardeşi Ömer ve arkadaşı Hadise ile birleştirilmiş sınıfta eğitim gördüklerini dile getirdi.

        Okulda güzel vakit geçirdiklerini anlatan Çeliktenyıldız, sabah erken okula geldiğini, derslerin çok iyi geçtiğini belirtti.

        Ömer Çeliktenyıldız da bu yıl okula başladığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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