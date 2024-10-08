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        Siirt'te ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı

        Siirt'te ATM'lere zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:00
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        Siirt'te ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı
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        Siirt'te ATM'lere zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iki gün önce 22.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'nde iki özel bankaya ait ATM cihazlarının camlarına zarar verildiği ihbarını aldı.

        Detaylı kamera incelemeleri ve çevrede yürütülen araştırmalar neticesinde olaya karıştığı belirtilen S.Ş. kısa sürede yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin daha önce "hayvan hırsızlığı" suçundan iki suç kaydının bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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