Siirt'te ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan şüphelinin daha önce "hayvan hırsızlığı" suçundan iki suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iki gün önce 22.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'nde iki özel bankaya ait ATM cihazlarının camlarına zarar verildiği ihbarını aldı.

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