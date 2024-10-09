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        Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:22 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:22
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        Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin bu kapsamda düzenlediği eş zamanlı operasyonda, DEM Parti İlçe Başkan Yardımcısı Saliha Sak, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkan Yardımcısı Sultan Yorulmaz, DEM Parti Belediye Meclis üyeleri Sadiye Aktin ve Mehpare Yeşilbaş'ın aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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