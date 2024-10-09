Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı

Ekiplerin bu kapsamda düzenlediği eş zamanlı operasyonda, DEM Parti İlçe Başkan Yardımcısı Saliha Sak, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkan Yardımcısı Sultan Yorulmaz, DEM Parti Belediye Meclis üyeleri Sadiye Aktin ve Mehpare Yeşilbaş'ın aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

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