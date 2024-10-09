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        GÜNCELLEME - Siirt'te PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 zanlı serbest bırakıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:22 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:22
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        GÜNCELLEME - Siirt'te PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 zanlı serbest bırakıldı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin bu kapsamda düzenlediği eş zamanlı operasyonda, DEM Parti İlçe Başkan Yardımcısı Saliha Sak, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkan Yardımcısı Sultan Yorulmaz, DEM Parti Belediye Meclis üyeleri Sadiye Aktin ve Mehpare Yeşilbaş'ın aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

        Şüphelilerden Yorulmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla, diğerleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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