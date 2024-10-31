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        Siirt'te kuyumcudan altın kolye çalınması güvenlik kamerasında

        Siirt'te kuyumcudan altın kolye çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:32
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        Siirt'te kuyumcudan altın kolye çalınması güvenlik kamerasında
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        Siirt'te kuyumcudan altın kolye çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Batı Mahallesi Şeyh El Hazin Caddesi'nde, T.Ç'ye ait kuyumcu dükkanına gelen şüpheli M.N.A. kuyumcudan talep ettiği kolyeyi inceledi.

        Bir süre diğer altınları da inceleyen zanlı, kuyumcunun başka işle ilgilendiği sırada elindeki altın kolyeyle olay yerinden kaçtı.

        Polis ekiplerince, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Bu arada, hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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