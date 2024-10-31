Siirt'te kuyumcudan altın kolye çalınması güvenlik kamerasında

Bu arada, hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir süre diğer altınları da inceleyen zanlı, kuyumcunun başka işle ilgilendiği sırada elindeki altın kolyeyle olay yerinden kaçtı.

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