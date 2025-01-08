Siirt'te geçen yıl gençlik ve spor yatırımlarına 756 milyon lira harcandı
Siirt'te 2024 yılında gençlik ve spor yatırımlarına 756 milyon lira harcandığı bildirildi.
Siirt'te 2024 yılında gençlik ve spor yatırımlarına 756 milyon lira harcandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Siirt'te 7 yurtta 4 bin 353 öğrenci ağırlandı.
İl genelinde 42 spor tesislerinde açılan kurslardan 16 bin öğrenci faydalandı, 756 çocuğun spora yatkınlığı belirlendi, il genelindeki gençlik ve spor yatırımlarına 756 milyon lira harcandı.
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