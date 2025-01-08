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        Siirt'te geçen yıl gençlik ve spor yatırımlarına 756 milyon lira harcandı

        Siirt'te 2024 yılında gençlik ve spor yatırımlarına 756 milyon lira harcandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:37 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:37
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        Siirt'te geçen yıl gençlik ve spor yatırımlarına 756 milyon lira harcandı
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        Siirt'te 2024 yılında gençlik ve spor yatırımlarına 756 milyon lira harcandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Siirt'te 7 yurtta 4 bin 353 öğrenci ağırlandı.

        İl genelinde 42 spor tesislerinde açılan kurslardan 16 bin öğrenci faydalandı, 756 çocuğun spora yatkınlığı belirlendi, il genelindeki gençlik ve spor yatırımlarına 756 milyon lira harcandı.

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