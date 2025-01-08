Siirt'te geçen yıl gençlik ve spor yatırımlarına 756 milyon lira harcandı

Siirt'te 2024 yılında gençlik ve spor yatırımlarına 756 milyon lira harcandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Siirt'te 7 yurtta 4 bin 353 öğrenci ağırlandı.

İl genelinde 42 spor tesislerinde açılan kurslardan 16 bin öğrenci faydalandı, 756 çocuğun spora yatkınlığı belirlendi, il genelindeki gençlik ve spor yatırımlarına 756 milyon lira harcandı.