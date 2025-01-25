Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Yeni Mahalle'de bir inşaatta çalışan Mahsun Yıldız (41) dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yıldız, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar oluşan Yıldız, tedavi altına alındı.
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