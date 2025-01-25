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        Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

        Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 19:11 Güncelleme: 25.01.2025 - 19:28
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        Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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        Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

        Yeni Mahalle'de bir inşaatta çalışan Mahsun Yıldız (41) dengesini kaybederek düştü.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Yıldız, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Vücudunda kırıklar oluşan Yıldız, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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