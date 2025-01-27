Siirt'te kaçak avlanan 2 kişiye toplam 26 bin 30 lira ceza verildi
Siirt'te kaçak avlanan 2 kişiye toplam 26 bin 30 lira ceza verildi.
Siirt'te kaçak avlanan 2 kişiye toplam 26 bin 30 lira ceza verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle kaçak avcılıkla mücadele sürüyor.
Bu kapsamda, Kurtalan ilçesinin Tulumtaş-Beykent köyleri kırsalında ava kapalı alanda avcılık belgesi olmadan avlanan 1 kişiye 15 bin 383 lira, merkeze bağlı Gökçebağ beldesi yakınlarında avcılık belgesi olmadan avlanan 1 kişiye de 10 bin 647 lira ceza kesildi.
Kaçak avcılara ait 2 takozsuz av tüfeğine el konuldu.
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