Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kaçak avlanan 2 kişiye toplam 26 bin 30 lira ceza verildi

        Siirt'te kaçak avlanan 2 kişiye toplam 26 bin 30 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:34 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te kaçak avlanan 2 kişiye toplam 26 bin 30 lira ceza verildi
        ABONE OL

        Siirt'te kaçak avlanan 2 kişiye toplam 26 bin 30 lira ceza verildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle kaçak avcılıkla mücadele sürüyor.

        Bu kapsamda, Kurtalan ilçesinin Tulumtaş-Beykent köyleri kırsalında ava kapalı alanda avcılık belgesi olmadan avlanan 1 kişiye 15 bin 383 lira, merkeze bağlı Gökçebağ beldesi yakınlarında avcılık belgesi olmadan avlanan 1 kişiye de 10 bin 647 lira ceza kesildi.

        Kaçak avcılara ait 2 takozsuz av tüfeğine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt

        Benzer Haberler

        Otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı (2)
        Otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı (2)
        Otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı
        Otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı
        Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı
        Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı
        Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        AK Parti'li İleri, Siirt'te partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti'li İleri, Siirt'te partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        Çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi, ağır yaralandı
        Çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi, ağır yaralandı