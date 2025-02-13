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        Siirtli fırıncı pişirdiği ekmekleri Berat Kandili dolayısıyla ücretsiz dağıtıyor

        Siirt'te ekmek fırını işleten Beşir Dağtekin, bugün pişirdiği ekmekleri Berat Kandili dolayısıyla ücretsiz dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:58
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        Siirtli fırıncı pişirdiği ekmekleri Berat Kandili dolayısıyla ücretsiz dağıtıyor
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        Siirt'te ekmek fırını işleten Beşir Dağtekin, bugün pişirdiği ekmekleri Berat Kandili dolayısıyla ücretsiz dağıtıyor.

        Kentte 42 yıldır fırıncılık yapan ve 3 yıl önce merkez Yeni Mahalle'de açtığı ekmek fabrikasında mesleğini sürdüren Dağtekin, 8 çalışanıyla vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

        Manevi değerleri yaşatmak, dayanışma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmek için özel günlerde pişirdikleri ekmekleri ücretsiz dağıttıklarını anlatan Dağtekin, "Saat 08.00'den akşama kadar kimseden bir kuruş almadan Allah rızası için ekmeğimizi dağıtıyoruz. Bunu daha önce de yapmıştık." dedi.

        Dağtekin, müşterilerin ekmeğin ücretsiz olduğunu öğrenince şaşırdığını anlatarak, "Böyle özel günlerde birbirimizi hatırlamamız gerekiyor. Akşama kadar 5-6 bin ekmek çıkaracağız. Yetiştirebilirsek daha fazlasını çıkaracağız. Herkesin Berat Kandili'ni tebrik ediyoruz." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Reşat Seçen, esnafın bu duyarlılığının kendilerini duygulandırdığını belirtti.

        Seçen, "Ekmeği parayla almaya geldim. Baktım kandil olduğu için bedava veriyorlar. Allah razı olsun, sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

        Şebap Honaz da esnafın bu uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah kabul etsin. Ekmek almaya gelmiştim. Para çıkardım ama almadılar." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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