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        Siirt'te köylerde çocuklar karın keyfini kızak yaparak çıkardı

        Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı köylerde çocuklar, karın keyfini tahta kızaklarla kayarak çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:26
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        Siirt'te köylerde çocuklar karın keyfini kızak yaparak çıkardı
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        Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı köylerde çocuklar, karın keyfini tahta kızaklarla kayarak çıkardı.

        İlçeye bağlı 1816 rakımlı Elmadalı ve Nallıkaya köylerinde kar yağışının ardından doğa beyaza büründü.

        Kar yağışını fırsat bilen köylü çocuklar, tahta kızaklarıyla kayarak kar keyfi yaşadı.

        Çocuklardan 12 yaşındaki Musa Cebe, AA muhabirine, kardeşleri ve köydeki yaşıtlarıyla karda kaymanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

        Kendi imkanlarıyla tahta kızaklar yaptıklarını dile getiren Cebe, "Çok keyifli vakit geçiriyoruz. İpleri birbirine bağlayarak oluşturduğumuz kızaklarla tepeden iniyoruz. Karı özlemiştik." dedi.

        Harun Cebe de uzun zaman sonra yağan karla çok eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, kar yağışıyla çok mutlu olduklarını anlattı.

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        Galeri

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