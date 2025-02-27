Siirt'te köylerde çocuklar karın keyfini kızak yaparak çıkardı

Harun Cebe de uzun zaman sonra yağan karla çok eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, kar yağışıyla çok mutlu olduklarını anlattı.

Kendi imkanlarıyla tahta kızaklar yaptıklarını dile getiren Cebe, "Çok keyifli vakit geçiriyoruz. İpleri birbirine bağlayarak oluşturduğumuz kızaklarla tepeden iniyoruz. Karı özlemiştik." dedi.

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