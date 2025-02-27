Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt battaniyesi dokumacılığı koleksiyon ve marka tanıtımı yapıldı

        Siirt'te "Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı" koleksiyon ve marka tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt battaniyesi dokumacılığı koleksiyon ve marka tanıtımı yapıldı
        ABONE OL

        Siirt'te "Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı" koleksiyon ve marka tanıtımı yapıldı.

        Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında Siirt Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan dokuma atölyesinde üretilen ürünler, Siirt Tarım Müzesi'nde sergilendi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, geleneksel Siirt battaniyesi dokumacılığı koleksiyon ve marka tanıtımı için bir araya geldiklerini söyledi.

        Projenin Valilik himayelerinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek hayata geçirildiğini dile getiren Kızılkaya, "Siirt, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan, 12 bin yıllık köklü geçmişiyle büyük bir medeniyet birikimine sahip kadim bir şehirdir. Doğal güzellikleri, inanç turizmi ve el sanatlarıyla kültürel mirasımızın önemli unsurlarını barındırmaktadır. Bu kültürel zenginliğin korunması ve geleceğe taşınması hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

        Coğrafi işarete sahip Siirt battaniyesinin önemli bir katma değer olduğunu ifade eden Kızılkaya, ürünü yeni nesillere aktarmayı ve ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

        Kızılkaya, proje sayesinde Siirt battaniyesinin yerel ve ulusal düzeyde tanıtımının sağlanacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Ürünler uluslararası pazarlarda yer bulacak ve markalaşma, pazarlama ile tasarım çalışmalarıyla üretime katma değer kazandırılacaktır. Ayrıca, 25 kadın ve gence meslek kazandırılarak iş imkanı oluşturulacak ve geleneksel dokuma sanatı modern tasarımlarla birleştirilerek ekonomik bir değer haline getirilecektir. Böylece hem kültürel miras korunacak hem de bölge halkının refah seviyesinin artmasına katkı sağlanacaktır. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen ve katkı sunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin de tescilli battaniyenin kadınların hünerli elleriyle dokunarak geleceğe taşınacağını vurgulayarak, battaniyenin uluslararası çapta tanınırlığının sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Tanıtım videosunun izletildiği programda Vali Kızılkaya ve beraberindekiler, daha sonra müze bahçesinde sergilenen ürünleri inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Beyaz Kod' tatbikatı
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Beyaz Kod' tatbikatı
        Siirt'te köylerde çocuklar karın keyfini kızak yaparak çıkardı
        Siirt'te köylerde çocuklar karın keyfini kızak yaparak çıkardı
        Siirt'te 9 asırlık cami "on bir ayın sultanı"na hazır
        Siirt'te 9 asırlık cami "on bir ayın sultanı"na hazır
        Siirt'te anneler bilgi yarışmasında yarıştı
        Siirt'te anneler bilgi yarışmasında yarıştı
        "Kar kaplanları" Siirt'te kapanan yolları açmak için gece gündüz mesaide
        "Kar kaplanları" Siirt'te kapanan yolları açmak için gece gündüz mesaide
        Siirt'te taşımalı eğitime kar engeli
        Siirt'te taşımalı eğitime kar engeli