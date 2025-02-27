Siirt'te "Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı" koleksiyon ve marka tanıtımı yapıldı.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında Siirt Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan dokuma atölyesinde üretilen ürünler, Siirt Tarım Müzesi'nde sergilendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, geleneksel Siirt battaniyesi dokumacılığı koleksiyon ve marka tanıtımı için bir araya geldiklerini söyledi.

Projenin Valilik himayelerinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek hayata geçirildiğini dile getiren Kızılkaya, "Siirt, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan, 12 bin yıllık köklü geçmişiyle büyük bir medeniyet birikimine sahip kadim bir şehirdir. Doğal güzellikleri, inanç turizmi ve el sanatlarıyla kültürel mirasımızın önemli unsurlarını barındırmaktadır. Bu kültürel zenginliğin korunması ve geleceğe taşınması hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Coğrafi işarete sahip Siirt battaniyesinin önemli bir katma değer olduğunu ifade eden Kızılkaya, ürünü yeni nesillere aktarmayı ve ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kızılkaya, proje sayesinde Siirt battaniyesinin yerel ve ulusal düzeyde tanıtımının sağlanacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ürünler uluslararası pazarlarda yer bulacak ve markalaşma, pazarlama ile tasarım çalışmalarıyla üretime katma değer kazandırılacaktır. Ayrıca, 25 kadın ve gence meslek kazandırılarak iş imkanı oluşturulacak ve geleneksel dokuma sanatı modern tasarımlarla birleştirilerek ekonomik bir değer haline getirilecektir. Böylece hem kültürel miras korunacak hem de bölge halkının refah seviyesinin artmasına katkı sağlanacaktır. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen ve katkı sunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim."

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin de tescilli battaniyenin kadınların hünerli elleriyle dokunarak geleceğe taşınacağını vurgulayarak, battaniyenin uluslararası çapta tanınırlığının sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.