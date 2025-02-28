Siirt'te marketlerde fiyatlar denetlendi

Siirt Ticaret İl Müdürü Ramazan Bozkurt, denetimlerinin ramazan boyunca devam edeceği ve vatandaşların karşılaşabileceği fiyat ve etiket uyuşmazlıklarını ALO 175 tüketici hattına bildirmelerini istedi.

Denetimlerde bir işletmeye rafta fiyat etiketi olmayan üründen dolayı ceza kesildi.

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