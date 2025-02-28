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        Siirt İHH ramazanda 1300 kişiye yardım yapacak

        Siirt'te İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, ramazanda Siirt'te 700 kişiye giyim ve 600 kişiye gıda yardımı yapılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:45
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        Siirt İHH ramazanda 1300 kişiye yardım yapacak
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        Siirt'te İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, ramazanda Siirt'te 700 kişiye giyim ve 600 kişiye gıda yardımı yapılacağını belirtti.

        Süzgün, dünya genelinde faaliyetlerini sürdüren İHH'nın yardım projelerini hayata geçirerek milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.

        Siirt'te de ihtiyaç sahiplerine destek verileceğini dile getiren Süzgün, 700 kişiye giyim ve 600 aileye gıda kumanyası hazırlandığını, yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye de zekat olarak nakdi yardım yapmayı planladıklarını söyledi.

        Süzgün, yetim ailelere yönelik iftar desteği de verileceğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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