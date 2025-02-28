Siirt İHH ramazanda 1300 kişiye yardım yapacak

Siirt'te de ihtiyaç sahiplerine destek verileceğini dile getiren Süzgün, 700 kişiye giyim ve 600 aileye gıda kumanyası hazırlandığını, yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye de zekat olarak nakdi yardım yapmayı planladıklarını söyledi.

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