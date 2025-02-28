Siirt'te restoranda çıkan yangın söndürüldü
Siirt'te yangın çıkan 3 katlı restoran kullanılamaz hale geldi.
Siirt'te yangın çıkan 3 katlı restoran kullanılamaz hale geldi.
Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde bir restoranda hamburger yapıldığı sırada ızgarada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen alevler, restoranın diğer kısımlarına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, restoranın 3 katında da etkili olan yangın söndürüldü.
Yangında restoran kullanılamaz hale geldi.
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