Siirt'te restoranda çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, restoranın 3 katında da etkili olan yangın söndürüldü.

Büyüyen alevler, restoranın diğer kısımlarına da sıçradı.

Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde bir restoranda hamburger yapıldığı sırada ızgarada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.