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        Siirt'te restoranda çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te yangın çıkan 3 katlı restoran kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:42 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:42
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        Siirt'te restoranda çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt'te yangın çıkan 3 katlı restoran kullanılamaz hale geldi.

        Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde bir restoranda hamburger yapıldığı sırada ızgarada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Büyüyen alevler, restoranın diğer kısımlarına da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, restoranın 3 katında da etkili olan yangın söndürüldü.

        Yangında restoran kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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