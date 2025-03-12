Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kaybolan zihinsel engelli çocuk, jandarma tarafından bulundu

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli çocuk, jandarma ekibi tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 00:03 Güncelleme: 12.03.2025 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te kaybolan zihinsel engelli çocuk, jandarma tarafından bulundu
        ABONE OL

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli çocuk, jandarma ekibi tarafından bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekibi, ilçenin Teylan köyü mevkisinde devriye görevi sırasında tarlada yürüyen bir çocuğu fark etti.

        Yapılan kontrolde çocuğun H.Y. (12) olduğu ve ailesi tarafından kayıp olarak arandığı bilgisine ulaşan ekipler, çocuğu Teylan köyündeki ailesine teslim etti.

        H.Y'nin ailesi, zihinsel engelli olduğu belirtilen çocuğu kısa sürede bulan jandarma ekibine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        Trump Tesla araca bindi
        Trump Tesla araca bindi
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı

        Benzer Haberler

        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Müdürlüğünü yaptığı okulu adeta sanat galerisine çevirdi
        Müdürlüğünü yaptığı okulu adeta sanat galerisine çevirdi
        Siirt'te 83 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Siirt'te 83 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Gazzeli doktor, kanser hastası babasının Türkiye'ye getirilmesi için destek...
        Gazzeli doktor, kanser hastası babasının Türkiye'ye getirilmesi için destek...
        Siirtli kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de maç yönetmek
        Siirtli kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de maç yönetmek