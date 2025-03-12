Siirt'te öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı

Çocukların mutluluklarına ortak olduklarını dile getiren Süzgün, köy okulları ve ihtiyaç sahiplerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Şube yöneticileri ve gönüllülerden oluşan ekip, "Köy Okullarını Destekleme Projesi" kapsamında Karakaya köyünü ziyaret etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi, Baykan ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont desteğinde bulundu.

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