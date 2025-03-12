Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi, Baykan ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:22 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı
        ABONE OL

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi, Baykan ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont desteğinde bulundu.

        Şube yöneticileri ve gönüllülerden oluşan ekip, "Köy Okullarını Destekleme Projesi" kapsamında Karakaya köyünü ziyaret etti.

        İHH Siirt Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, belirlenen ihtilaç sahibi 150 öğrenciye bot ve mont yardımında bulunduklarını belirtti.​​​​​​​

        Çocukların mutluluklarına ortak olduklarını dile getiren Süzgün, köy okulları ve ihtiyaç sahiplerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        Trump Tesla araca bindi
        Trump Tesla araca bindi
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife

        Benzer Haberler

        Siirt'te kaybolan zihinsel engelli çocuk, jandarma tarafından bulundu
        Siirt'te kaybolan zihinsel engelli çocuk, jandarma tarafından bulundu
        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Müdürlüğünü yaptığı okulu adeta sanat galerisine çevirdi
        Müdürlüğünü yaptığı okulu adeta sanat galerisine çevirdi
        Siirt'te 83 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Siirt'te 83 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Gazzeli doktor, kanser hastası babasının Türkiye'ye getirilmesi için destek...
        Gazzeli doktor, kanser hastası babasının Türkiye'ye getirilmesi için destek...