Siirt Valisi Kızılkaya gençlerle iftarda buluştu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gençlere yönelik düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Kızılkaya, merkezin gönüllüleri ve üyeleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Kızılkaya, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, bazı kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.