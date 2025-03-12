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        Siirtli çift açılan kursta 40 kişiye cenaze hizmetleri eğitimi veriyor

        Siirt'te gassal Mehmet Kahramanoğlu ve eşi usta öğretici Fatma Kahramanoğlu, kursiyerlere cenaze hizmetleri (gassallık) eğitimi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:33 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:45
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        Siirtli çift açılan kursta 40 kişiye cenaze hizmetleri eğitimi veriyor
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        Siirt'te gassal Mehmet Kahramanoğlu ve eşi usta öğretici Fatma Kahramanoğlu, kursiyerlere cenaze hizmetleri (gassallık) eğitimi veriyor.

        Halk Eğitimi Merkezi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle hastanenin konferans salonunda açılan ve 24'ü kadın 40 kişinin başvurduğu kursta, cenaze yıkama, kefenleme, cenaze namazı, defin, ölüm öncesi ve sonrası dini vecibeler hakkında bilgiler veriliyor.

        Gassal Mehmet Kahramanoğlu erkeklere, eşi usta öğretici Fatma Kahramanoğlu da kadınlara yönelik açılan kursta kursiyerleri bilgilendiriyor.

        - "Kurslarımız iki gün içerisinde doldu "

        Gassal Mehmet Kahramanoğlu, AA muhabirine, 13 yıldır mesleğini sürdürdüğünü, açtıkları kursa ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

        Kurslara katılanlara 30 saatlik eğitimin ardından sertifika verileceğini dile getiren Kahramanoğlu, "Halk Eğitim Merkezi ile açılan kurslarda kursiyerlere gerekli eğitimleri veriyoruz. Kurslarımız iki gün içerisinde doldu." dedi.

        Hastanede uzun süredir görev yaptığını belirten Kahramanoğlu, TRT'nin "Gassal" dizisinin kurslara olan ilgiyi artırdığını kaydetti.

        Kahramanoğlu, "Gassal dizisi gerçekten büyük bir farkındalık oluşturdu. Diziye katkı veren, oynayan arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

        Kursiyerlerden Vedat Mat da kursa başvurmasında "Gassal" dizisinin çok büyük etkisi olduğunu söyledi.

        Kursta verimli bilgiler aldıklarını belirten Mat, "Uygulamalı olarak eğitimlerimizi tamamladık. Hocamız bu konuda gayet güzel anlattı. Siirt'te böyle bir kursun açılması güzel oldu." diye konuştu.

        Sabahattin Asma da kursa severek geldiğini belirterek, eğitimi uygulamalı olarak aldıklarını anlattı.

        Asma, "Gassal kursuna müracaatımı yaptım. Çok faydalı geçti. Bu hem maddi hem manevi değeri olan bir görevdir. Bu kursların devamını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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