Kurtalan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı
Kurtalan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kurtalan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Millet Bahçesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı etkinlikte, şiirler okundu, "Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı" adlı video gösterimi sunuldu.
Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi öğrencileri oratoryo gösterisi yaptı, müzik dinletisi sundu.
Programa, Kaymakam Samet Serin ve eşi Şefika Serin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Zincir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali İnce, kamu kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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