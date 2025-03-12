Kurtalan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı

Programa, Kaymakam Samet Serin ve eşi Şefika Serin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Zincir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali İnce, kamu kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kurtalan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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