Siirt'te "Fotoğraflarla Kudüs" sergisi açıldı

Siirt'te "Fotoğraflarla Kudüs" konulu sergisinin açılışı yapıldı.

Gazi Anadolu Lisesi tarafından okul bahçesinde düzenlenen, Sefa Türksoy'un çektiği 22 fotoğraftan oluşan sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Refik Eroğlan, AA muhabirine, öğrenciler arasında farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen öğrencilerin Kudüs hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiren Eroğlan, şunları kaydetti:

"İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını unutmadık, unutmayacağız. Aslında bu 2 yıldır devam eden bir zulüm değil. 1948 yılından beri Filistin topraklarında yapılan işgali öğrencilerimize anlatmak hem de orada ortaya konulan katliamı göstermek amacıyla bu sergiyi açtık. Filistin halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız."

İHH Siirt Şubesi eğitim birim sorumlusu Servet Kılıç da açılışın ardından öğrencilere okulun konferans salonunda "Gazze" konulu sunum yaptı.

Etkinliğe yoğun katılım sağlandığını belirten Kılıç, "Daha önce Gazze'ye gitmiş ve orada fotoğraf çekmiş fotoğraf sanatçısı Sefa Türksoy'la beraber bugün öğrencilerimize Kudüs'ü anlattık. İsrail'in yapmış olduğu zulmü öğrencilere anlatarak bu hassasiyetin artması için çabalıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Murat Kızılay da emeği geçenlere teşekkür ederek, Kudüs ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Filistin'in biran önce özgürlüğüne kavuşmasını umut ettiklerini belirten Kızılay, kutsal beldedeki tarihi yapıların ön plana çıkarıldığı sergiyi beğendiklerini anlattı. ​​​​​​​