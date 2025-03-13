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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya madencilerle iftar yaptı:

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Şirvan ilçesindeki maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 23:21 Güncelleme: 13.03.2025 - 23:58
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya madencilerle iftar yaptı:
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Şirvan ilçesindeki maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

        Maden köyündeki Madenköy Bakır İşletmesi'nde yerin 330 metre altından bakır çıkarılan ocağa inen Kızılkaya, İşletme Müdürü Olcay Kotiloğlu'ndan bilgi aldı.

        İşçilerin ramazan ayını tebrik eden ve iftar saatinde sıraya girerek yemeğini alan Kızılkaya, işçilerle iftar yaptı.

        İşçilerle sohbet eden, onları fedakarlıkla yürüttükleri çalışmalardan dolayı tebrik eden Kızılkaya, işçilerin bereketli sofralarına konuk olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Madenköy Bakır İşletmesinin bölgenin en büyük bakır işletmelerinden biri olduğunu ifade eden Kızılkaya, tesisin 42 kilometre uzunluğundaki yer altı galerisiyle yıllık 90 bin ton konsantre bakır üretimi yaptığını ve 850 kişiyi istihdam ettiğini belirtti.

        Kızılkaya, ülkedeki bütün maden ocaklarında işçilerin emek sarf ettiğini vurgulayarak, "Burada yapılan çalışmaları gururla izliyoruz. Madencilik gerçekten zor bir sektör. Burada her zaman diliminde, her koşulda, bayramda, ramazanda, yaz kış demeden emek sarf eden kardeşlerimizin hakları ödenmez. Bu vesileyle ramazanın rahmetini, bereketini de birlikte, hep beraber bu sofra etrafında idrak ettik. Burada çalışan bütün kardeşlerimizi Allah her türlü kazadan, beladan korusun." dedi.

        Yerin 330 metre altında iftar yaptıklarını dile getiren Kızılkaya, bu zor koşullarda çalışırken şehit olan tüm madencilere Allah'tan rahmet diledi.

        Kızılkaya, "Kazasız, belasız, hiçbir sıkıntı olmadan memleketimizin göğsünü kabartan bu güzel madencilik faaliyetlerinin devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

        Makine eğitim uzmanı İbrahim Yavuz da maden işletmesinde, yerin altında yemekhane, mescit, çay ocağı, dinlenme alanı, sığınma istasyonu bulunduğunu belirtti.

        İşçilerden Recep Kayabaşı, ramazanda yerin metrelerce altında birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Arif Okumuş da madende çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        İftar programına, Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu, Şirvan Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş ve Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek de katıldı.

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