Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın doktor atandığı Siirt'te hastalara hizmet veriyor

        Çocukluk hayalini gerçekleştirerek tıp eğitimi alan uzman doktor Ecem Kaya (32), atandığı Siirt'te hastalara hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın doktor atandığı Siirt'te hastalara hizmet veriyor
        ABONE OL

        Çocukluk hayalini gerçekleştirerek tıp eğitimi alan uzman doktor Ecem Kaya (32), atandığı Siirt'te hastalara hizmet veriyor.

        Doktor olmak için eğitim hayatı boyunca azimle çalışan Kaya, İstanbul'daki lise eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

        Erciyes Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Kaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dermatoloji uzmanı olarak görev yapıyor.

        Kaya, babasının mesleği gereği ilk ve orta öğrenimini Manisa, Muğla ve Aydın'da, lise eğitimini İstanbul'da tamamladığını belirterek, yatılı eğitim gördüğü okuldan birincilikle mezun olduğunu söyledi.

        Çocukluk hedefleri doğrultusunda çok çalışarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını, ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde ihtisas yaptığını anlatan Kaya, atandığı Siirt'te bir yıldır görev yaptığını belirtti.

        Çocukken sık sık hastalandığını ve tedavi gördüğünü ifade eden Kaya, meslek seçiminde bunun belirleyici olduğunu söyledi.

        Çocukluk hayali olan doktorluk mesleğini yapmanın mutluluğunu yaşadığını, ağabeyinin de göz doktoru olduğunu kaydeden Kaya, "Okuma yazma öğrendikten sonra bir günlük tutmuştum. O günlüğümde de 'Doktor olmak istiyorum.' diye yazmışım." dedi.

        Kaya, hastaların yüzünü güldürmek ve onların şifa bulmasına yardımcı olmak için büyük gayretle çalıştığını anlatarak, "İnsanları mutlu etmek, onların hayatına dokunmak ve güler yüzle onları hastaneden göndermek beni ayrıca mutlu ediyor. Çocuklar hayallerindeki mesleğe ulaşmak için benim gibi emek harcarlarsa başaracaklarına inanıyorum. O yüzden pes etmesinler, yılmasınlar. Bunda sorumluluk sahibi olmak çok önemli." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya madencilerle iftar yaptı:
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya madencilerle iftar yaptı:
        Siirt Üniversitesi'nde "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" paneli düzenle...
        Siirt Üniversitesi'nde "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" paneli düzenle...
        Siirt'te "Fotoğraflarla Kudüs" sergisi açıldı
        Siirt'te "Fotoğraflarla Kudüs" sergisi açıldı
        Kurtalan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Kurtalan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Siirtli çift açılan kursta 40 kişiye cenaze hizmetleri eğitimi veriyor
        Siirtli çift açılan kursta 40 kişiye cenaze hizmetleri eğitimi veriyor
        Kaybolan engelli çocuğu jandarma buldu
        Kaybolan engelli çocuğu jandarma buldu