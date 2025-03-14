Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın doktor atandığı Siirt'te hastalara hizmet veriyor

Çocukluk hayalini gerçekleştirerek tıp eğitimi alan uzman doktor Ecem Kaya (32), atandığı Siirt'te hastalara hizmet veriyor.

Doktor olmak için eğitim hayatı boyunca azimle çalışan Kaya, İstanbul'daki lise eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Erciyes Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Kaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dermatoloji uzmanı olarak görev yapıyor.

Kaya, babasının mesleği gereği ilk ve orta öğrenimini Manisa, Muğla ve Aydın'da, lise eğitimini İstanbul'da tamamladığını belirterek, yatılı eğitim gördüğü okuldan birincilikle mezun olduğunu söyledi.

Çocukluk hedefleri doğrultusunda çok çalışarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını, ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde ihtisas yaptığını anlatan Kaya, atandığı Siirt'te bir yıldır görev yaptığını belirtti.

Çocukken sık sık hastalandığını ve tedavi gördüğünü ifade eden Kaya, meslek seçiminde bunun belirleyici olduğunu söyledi.

Çocukluk hayali olan doktorluk mesleğini yapmanın mutluluğunu yaşadığını, ağabeyinin de göz doktoru olduğunu kaydeden Kaya, "Okuma yazma öğrendikten sonra bir günlük tutmuştum. O günlüğümde de 'Doktor olmak istiyorum.' diye yazmışım." dedi.

Kaya, hastaların yüzünü güldürmek ve onların şifa bulmasına yardımcı olmak için büyük gayretle çalıştığını anlatarak, "İnsanları mutlu etmek, onların hayatına dokunmak ve güler yüzle onları hastaneden göndermek beni ayrıca mutlu ediyor. Çocuklar hayallerindeki mesleğe ulaşmak için benim gibi emek harcarlarsa başaracaklarına inanıyorum. O yüzden pes etmesinler, yılmasınlar. Bunda sorumluluk sahibi olmak çok önemli." diye konuştu.