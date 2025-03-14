Siirt'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına karanfil verildi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, hastanenin poliklinik ve idari birimlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bu anlamlı gününü kutladı.

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