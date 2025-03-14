Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına karanfil verildi

        Siirt'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına karanfil verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 21:28 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına karanfil verildi
        ABONE OL

        Siirt'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına karanfil verildi.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, hastanenin poliklinik ve idari birimlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bu anlamlı gününü kutladı.

        Sağlık çalışanlarına çiçek veren yöneticiler, sağlık camiasına çalışmalarında başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Şükrü Genç tutuklandı
        Şükrü Genç tutuklandı
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın doktor atandığı Siirt'te hastalara h...
        Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın doktor atandığı Siirt'te hastalara h...
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya madencilerle iftar yaptı:
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya madencilerle iftar yaptı:
        Siirt Üniversitesi'nde "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" paneli düzenle...
        Siirt Üniversitesi'nde "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" paneli düzenle...
        Siirt'te "Fotoğraflarla Kudüs" sergisi açıldı
        Siirt'te "Fotoğraflarla Kudüs" sergisi açıldı
        Kurtalan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Kurtalan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Siirtli çift açılan kursta 40 kişiye cenaze hizmetleri eğitimi veriyor
        Siirtli çift açılan kursta 40 kişiye cenaze hizmetleri eğitimi veriyor