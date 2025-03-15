Siirt'te "Dünya Matematik Günü" etkinliği düzenlendi
Siirt'te "14 Mart Dünya Matematik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Siirt'te "14 Mart Dünya Matematik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulunca İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
Okulun matematik öğretmeni Münevver Temiz'in koordinasyonunda günün anlam ve öneminin anlatıldığı etkinlikte, matematiğin tarihine ışık tutan bilim insanlarının hayat hikayeleri paylaşıldı, bilgi yarışması yapıldı.
Okul müdürü Abbas Balcı, öğrencilere matematiği sevdirmeyi ve ilgiyi artırmayı amaçladıklarını belirtti.
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