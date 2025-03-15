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        Siirt Valisi Kızılkaya yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programında yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 22:37 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:41
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        Siirt Valisi Kızılkaya yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programında yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Siirt Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Programda konuşan Kızılkaya, ramazanın birlik ve dayanışma ruhunun önemine değinerek, devletin her zaman yetim ve öksüz çocukların yanında olduğunu belirtti.

        Yetim çocukların ramazan ayını kutlayan Kızılkaya, "Devlet kimsesizlerin kimsesidir. Yetim çocuklarımızın yüzündeki tebessüm en büyük mutluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

        Kızılkaya, daha sonra çocuklarla sohbet etti.

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        Galeri

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