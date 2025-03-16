Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te yetim çocuklar iftar programında buluştu

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesince "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te yetim çocuklar iftar programında buluştu
        ABONE OL

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesince "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

        İHH Siirt Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, yaptığı açıklamada, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda aileleriyle misafir edilen çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapıldığını belirtti.

        Geleneksel hale getirdikleri iftar programına bu yıl da yoğun katılım olduğunu belirten Süzgün, "İHH olarak hayırseverlerin desteğiyle dünyanın dört bir yanındaki yetimlere hamilik yapmaktayız. Siirt'te de yetim çocuğu olan ailelerimizi ağırladık. Yetim çocuğu olan ailelerimize desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Kademeli boşanma
        Kademeli boşanma
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir

        Benzer Haberler

        Siirt Valisi Kızılkaya yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi
        Siirt Valisi Kızılkaya yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi
        Siirt'te "Dünya Matematik Günü" etkinliği düzenlendi
        Siirt'te "Dünya Matematik Günü" etkinliği düzenlendi
        Gazzeli doktorun Türkiye'ye getirmek istediği kanser hastası babası öldü
        Gazzeli doktorun Türkiye'ye getirmek istediği kanser hastası babası öldü
        Siirt'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına karanfil veri...
        Siirt'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına karanfil veri...
        Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın doktor atandığı Siirt'te hastalara h...
        Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın doktor atandığı Siirt'te hastalara h...
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya madencilerle iftar yaptı:
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya madencilerle iftar yaptı: