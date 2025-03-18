Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te çocuğun parmağına sıkışan cıvatayı itfaiye ekipleri keserek çıkardı

        Siirt'te bir çocuğun parmağına sıkışan cıvata, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kesilerek çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te çocuğun parmağına sıkışan cıvatayı itfaiye ekipleri keserek çıkardı
        ABONE OL

        Siirt'te bir çocuğun parmağına sıkışan cıvata, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kesilerek çıkarıldı.

        Kentte yaşayan 11 yaşındaki A.M'nin parmağı bir araç tekerleğinin cıvatasına sıkıştı.

        İhbar üzerine çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        İtfaiye ekipleri hastanede kesici aletle cıvatayı keserek çocuğun parmağını kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Siirt'te bir okulda hazırlanan gıda kolileri ihtiyacı olan ailelere ulaştır...
        Siirt'te bir okulda hazırlanan gıda kolileri ihtiyacı olan ailelere ulaştır...
        Siirt'te öğrenciler etkinlik yaptı
        Siirt'te öğrenciler etkinlik yaptı
        Öğretmeninin "Sende ışık var" dediği öğrenci boccede madalyaya doymuyor
        Öğretmeninin "Sende ışık var" dediği öğrenci boccede madalyaya doymuyor
        Siirt'te yetim çocuklar iftar programında buluştu
        Siirt'te yetim çocuklar iftar programında buluştu
        Siirt Valisi Kızılkaya yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi
        Siirt Valisi Kızılkaya yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi
        Siirt'te "Dünya Matematik Günü" etkinliği düzenlendi
        Siirt'te "Dünya Matematik Günü" etkinliği düzenlendi