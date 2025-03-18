Siirt'te çocuğun parmağına sıkışan cıvatayı itfaiye ekipleri keserek çıkardı
Siirt'te bir çocuğun parmağına sıkışan cıvata, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kesilerek çıkarıldı.
Siirt'te bir çocuğun parmağına sıkışan cıvata, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kesilerek çıkarıldı.
Kentte yaşayan 11 yaşındaki A.M'nin parmağı bir araç tekerleğinin cıvatasına sıkıştı.
İhbar üzerine çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri hastanede kesici aletle cıvatayı keserek çocuğun parmağını kurtardı.
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