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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te nevruz kutlamasına katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:14 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:32
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te nevruz kutlamasına katıldı
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı.

        Doğan Mahallesi'ndeki nevruz alanında düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından alana alındı.

        Programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı"na değinerek, bu yıl nevruzun tarihi bir dönemde yapıldığını düşündüklerini söyledi.

        Bakırhan, şunları kaydetti:

        "En kısa sürede cezaevlerindeki siyasi tutsakların özgürleşeceği demokratik bir Türkiye mücadelesini daha da büyüteceğimizi, daha da güçlendireceğimizi bir kez daha bu meydandan ilan ediyoruz. Barış ve özgürlüğe yürüdüğümüz bu nevruz hepimize kutlu olsun. Hiçbir dönem böylesine barışa, böylesine özgürlüğe yakın bir nevruz kutlayamamıştık. İnşallah bu birliğimizi ve coşkumuzu daha da güçlendirerek bugünler için emek veren, bedel ödeyenlere demokratik, özgürlükçü bir cumhuriyet yaratacağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz."

        Belediyelere görevlendirme yapılmasını eleştiren Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkisini dile getirdi.

        Programda nevruz ateşinin yakılmasının ardından katılımcılar şarkılar eşliğinde halay çekti.

        Programa, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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