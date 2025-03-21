Siirt'teki "ışık hadisesi" olumsuz hava koşulları nedeniyle izlenemedi

Siirt'in Tillo ilçesinde 261 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle izlenemedi.

Valilik himayelerinde Siirt Belediyesi, Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilçe meydanında sabah namazının ardından düzenlenen program kapsamında, bazı vatandaşlar bir araya geldi.

Karla karışık yağmurun etkili olması nedeniyle Tillo Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından hadiseyi anlatan belgesel izletildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, Tillo'nun tarih boyunca önemli bir kültür ve medeniyet merkezi olduğunu söyledi.

İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Tillo'da ilmi çalışmalarına ve yaşantısına devam ederken, "Ben uzayın yollarını Tillo'nun sokaklarından daha iyi biliyorum." dediğini ifade eden Kızılkaya, "Bu iddialı cümlesini, hakikaten eserlerinde ve ortaya koyduğu çalışmalarında bugün çok daha iyi görüyoruz ve anlıyoruz. Tabii bazı hususları bugün dile getirmek çok kolay ama bundan 300 yıl önceki ilim ve fenin ortaya koyduğu imkanlar çerçevesinde o çalışmaları yapabilmek gerçekten bir dehanın ancak eseri olabilir." dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da ilçeye geldiğini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bu seneki güneş hadisesini hep birlikte izlerken farklı bir duyguyu da birlikte tatmayı, yaşamayı Cenabıallah bizlere nasip etti. Bu milletin bir evladı, uzaya çıkan ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı bizlerle birlikte bu güneş hadisesine şahitlik etmek üzere aramızda. Bu bize farklı bir heyecan, günümüze farklı bir anlam katıyor. Kendisine teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rabb'im memleketimize, gençlerimize daha nice güzel başarılar nasip etsin."

- "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak uzaya yabancı bir devlet ve millet değildik"

Astronot Alper Gezeravcı da insanlığın uzayı keşif tarihinde en büyük izlerden birisi olan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ülkeye ve insanlığa kazandırdığı birikimlerden birini yad etmek üzere hazır bulunduklarını söyledi.

"Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak uzaya yabancı bir devlet ve millet değildik. Tarihimizde İbrahim Hakkı Hazretleri gibi Ferganiler, Cezeriler, Ali Kuşçular, sadece bu toprakların evlatlarına değil, insanlığın varoluşunun temelindeki bilimin ana taşlarını dizen nice Türk büyüklerine sahip bir milletin evlatlarıyız." diyen Gezeravcı, 1703 yılında Erzurum'da dünyaya gelen ve 1780 yılında Tillo'da ebediyete irtihal eden İbrahim Hakkı Hazretleri'nin "Marifetname" adlı eserini 400'den fazla eseri harmanlayarak miras bıraktığını belirtti. Güneşin, evrenin içerisindeki diğer gezegenlerle kusursuz döngüsüne "Marifetname"nin içerisinde vakıf olduklarını dile getiren Gezeravcı, tarihlerinden çıkardıkları birikimle çok büyük kazanımlar elde ettiklerini anlattı. Işık hadisesinin oluşumuna ilişkin bilgi veren Gezeravcı, şunları kaydetti: "Bu kazanımlardan yola çıkarak, 21'inci yüzyılda eksik kaldığımız alanda, yarım bıraktığımız alanda devletimizin iradesiyle tekrardan yol almaya devam ettik. TÜBİTAK Uzay'ın kurulmasıyla 40 yıldır uzay alanında uydu geliştirme ve uydu işletme çalışmalarıyla tekrardan yol almaya başladığımız bu alanda, devletimizin 2021 yılının Şubat ayında Milli Uzay Programı adı altında halkımıza tekrardan ilan etmiş olduğu bir süreci işletmeye başlamış bulunuyoruz. Bu 10 hedef grubundan bir tanesi olan insanlı ilk uzay misyonumuzu da 19 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte amaçlanan en önemli kazanımlardan bir tanesi, yüzyıllardır dünyanın en zorlu coğrafyalarından bir tanesinde çok güçlü bir şekilde ayakta durabilmeyi başarabilmiş bir milletin geleceğinin teminatı olarak gördüğü genç nesillerine, her daim ihtiyaç duydukları, öz güvenlerini ayakta tutmaya vesile olacak ilham kaynağı bir görevi gerçekleştirdik ve zihinlerde çok önemli bir önyargıyı yıkıp attık." Gezeravcı, "Devletimizin iradesiyle, bu görevin kazanımlarıyla birlikte bundan sonraki süreçte de yolumuza devam ederek, geleceğimize imza atacak kardeşlerimizin her daim öz güvenlerini ayakta tutmalarına vesile olacak daha nice ilham kaynağı görevleri gerçekleştirmeye de devam edeceğiz." dedi.