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        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:08
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        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Barış Mahallesi Mehmet Sincar Parkı mevkisinde dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, H.T. A.T. ve M.T. yaralandı

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan H.T'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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