Siirt'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Barış Mahallesi Mehmet Sincar Parkı mevkisinde dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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