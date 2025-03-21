Siirt'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Barış Mahallesi Mehmet Sincar Parkı mevkisinde dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, H.T. A.T. ve M.T. yaralandı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan H.T'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.