Siirt'te Nevruz Bayramı kutlandı

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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