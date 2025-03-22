Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te anaokulu öğrencileri harçlıklarıyla akranlarına bayramlık aldı

        Siirt'te anaokulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri parayla akranlarına bayramlık elbise desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te anaokulu öğrencileri harçlıklarıyla akranlarına bayramlık aldı
        ABONE OL

        Siirt'te anaokulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri parayla akranlarına bayramlık elbise desteğinde bulundu.

        Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Müdürü Necla Üzüm'ün girişimleriyle "Bayramlık Elbisen Benden Olsun Projesi" hayata geçirildi.

        Yaklaşık 70 öğrenci, bir ay içinde biriktirdiği harçlıklarıyla, kardeş okul seçtikleri 18 Mart Anaokulu öğrencileri için bayramlık aldı.

        Okulu ziyaret eden öğrenciler, akranlarına bayramlıklarını dağıttı.

        Okul Müdürü Üzüm, bu çalışmanın öğrencilerde paylaşma ve dayanışma bilincini artırdığını söyledi.

        Hazırlanan paketlerde kız ve erkek öğrenciler için ayakkabı, elbise, mont ve şeker yer aldığını belirten Üzüm, "Dayanışma ve paylaşma ruhunun daha küçük yaşlarda aşılanan öğrencilerimizin bu faaliyeti diğer okullara da örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Sosyal medya paylaşımı: 94 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımı: 94 gözaltı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Siirt'te öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Siirt'te öğrencilerle buluştu
        Siirt'te Nevruz Bayramı kutlandı
        Siirt'te Nevruz Bayramı kutlandı
        Alper Gezeravcı: Uzay Vatan'da bağımsızlık hedefliyoruz
        Alper Gezeravcı: Uzay Vatan'da bağımsızlık hedefliyoruz
        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Siirt'te 'Işık Hadisesi'ne hava muhalefeti
        Siirt'te 'Işık Hadisesi'ne hava muhalefeti
        Siirt'teki "ışık hadisesi" olumsuz hava koşulları nedeniyle izlenemedi
        Siirt'teki "ışık hadisesi" olumsuz hava koşulları nedeniyle izlenemedi