Siirt'te anaokulu öğrencileri harçlıklarıyla akranlarına bayramlık aldı

Siirt'te anaokulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri parayla akranlarına bayramlık elbise desteğinde bulundu.

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Müdürü Necla Üzüm'ün girişimleriyle "Bayramlık Elbisen Benden Olsun Projesi" hayata geçirildi.

Yaklaşık 70 öğrenci, bir ay içinde biriktirdiği harçlıklarıyla, kardeş okul seçtikleri 18 Mart Anaokulu öğrencileri için bayramlık aldı.

Okulu ziyaret eden öğrenciler, akranlarına bayramlıklarını dağıttı.

Okul Müdürü Üzüm, bu çalışmanın öğrencilerde paylaşma ve dayanışma bilincini artırdığını söyledi.

Hazırlanan paketlerde kız ve erkek öğrenciler için ayakkabı, elbise, mont ve şeker yer aldığını belirten Üzüm, "Dayanışma ve paylaşma ruhunun daha küçük yaşlarda aşılanan öğrencilerimizin bu faaliyeti diğer okullara da örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu