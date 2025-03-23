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        Siirt'te down sendromlu çocuklar, futbol maçını yönetti

        Siirt'te down sendromlu iki çocuk, amatör ligde oynanan futbol karşılaşmasında hakem olarak görev aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 17:08 Güncelleme: 23.03.2025 - 17:19
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        Siirt'te down sendromlu çocuklar, futbol maçını yönetti
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        Siirt'te down sendromlu iki çocuk, amatör ligde oynanan futbol karşılaşmasında hakem olarak görev aldı.

        İl Hakem Kurulu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla 16 yaşındaki down sendromlu Muhammed Çelik ve Takyeddin Teker'i Siirt Amatör Ligi takımlarından Hosyanspor ve Siirt Canspor arasında oynanacak karşılaşmaya davet etti.

        Siirt 2 Nolu Sentetik Saha'da oynanacak maç için hakem forması giyen Çelik ve Teker, taşıdıkları hakem kartları ve yan hakem bayrağıyla maçın hakemleri eşliğinde başlatılan karşılaşmayı bir süre yönetti.

        Karşılaşmayı Çelik ve Teker'in yönettiği anlar seyircilerden alkış aldı.

        İl Hakem Kurulu üyesi Aykut Oktay, AA muhabirine, kurul olarak down sendromuna dikkati çekmek amacıyla bu özel çocuklara maçta görev verme kararı aldıklarını söyledi.

        Bu kapsamda Çelik ve Teker'in ailesiyle irtibata geçerek onları maça davet ettiklerini dile getiren Oktay, ailelerin de bu konuya olumlu yaklaştıklarını belirtti.

        Oktay, "Down sendromlu arkadaşlarımıza futbol hakemliğini sevdirmek, bir farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Arkadaşlarımıza hakem formalarını giydirdik, İl Hakem Kurulu üyelerimizin imzalamış olduğu formaları ve çeşitli hediyeleri takdim ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ailelerine teşekkür ediyoruz. Bize destek veren tüm kulüplere, Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna teşekkür ediyoruz." dedi.

        Muhammed Çelik'in babası Selahattin Çelik de oğlunun futbolu çok sevdiğini ve bugünkü etkinliğin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

        Farkındalık gününde çocukların hatırlanarak etkinlik düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Çelik, "Toplum olarak hepimiz birer engelli adayıyız. Engellileri severek, onların eksikliklerini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Engellilerin yaşamını daha iyi şekilde sürdürebilmeleri için herkesin sorumluluk alması gerekiyor." şeklinde konuştu.

        İl Hakem Kurulu Başkanı Alican Kara ise etkinliğe katılan çocuklara futbol topu ve çeşitli hediyeler verdi.

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