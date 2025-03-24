Siirtli kardeşler birikimlerine KOSGEB desteğini de katarak atölye sahibi oldu

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te birikimlerine devlet desteğini de katan iki kardeş, dijital baskı ve ışıklı tabela atölyesi kurdu.

Uzun yıllar İstanbul'da matbaa ve tekstil atölyesinde çalışan 1 çocuk babası 37 yaşındaki Şahan Yıldırım, döndüğü memleketinde 3 çocuk babası ağabeyi 40 yaşındaki Emrah Yıldırım ile kendi işlerini kurma kararı aldı.

Birikimleri yetersiz kalan iki kardeş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne başvurdu.

Başvuruları onaylanan kardeşler, geri ödemeli 1,5 milyon lira tutarında makine ve teçhizat desteği aldı.

Kooperatif Mahallesi'nde iki katlı atölye kuran, 5 kişiye de istihdam sağlayan kardeşler iç ve dış mekanlar için metal, plastik, cam ve tahta yüzeyler üzerine yüksek kaliteli baskı yapıyor, ışıklı tabela hazırlıyor.

- "Başaramazsın, yapamazsın, iflas edersin diyen çok oldu"

Şahan Yıldırım, AA muhabirine, hep ağabeyiyle kendi işlerini kurma hayalleri olduğunu ancak yeterli birikimleri bulunmadığı için bugüne kadar bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

Gurbete çalışmak için 20 yaşındayken gittiğini belirten Yıldırım, "Yıllarca orada çalıştım. Grafik tasarım tecrübem var. Oradan kazandığım parayla biraz birikim yaptım. KOSGEB'e başvurduk. Ağabeyim de katkı sağladı. KOSGEB başvurumuz olumlu sonuçlanınca Siirt'te atölye açma hedefimize ulaştık, 5 kişiye de istihdam sağladık." dedi.

En zor zamanda devlet desteğini yanlarında hissettiklerini ifade eden Yıldırım, verilen 1,5 milyon liralık destek sayesinde atölyeyi sıfır makinelerle açtıklarını anlattı.

Yıldırım, hiç karamsar olmadıklarını ve hep hayallerinin peşinden gittiklerini dile getirerek, kendi işini kurmak isteyenlere KOSGEB'e başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

İş yeri kurma aşamasında karşılaştıkları birçok olumsuzluğa rağmen geri adım atmadıklarını anlatan Yıldırım, "Başaramazsın, yapamazsın, iflas edersin diyen çok oldu. Onları dinlemedim, yoluma devam ettim. Şimdi hedefim daha da büyük bir iş yeri sahibi olmak ve istihdamı artırmak." diye konuştu.