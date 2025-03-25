Siirt'te kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu
Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Sit Mahallesi'nde dün saat 21.15 sıralarında özel gereksinimli 30 yaşlarında Ş.E'nin kaybolduğu ihbarını aldı.
Kadının bulunması için komando timi, 2 güvenlik korucusu timi, jandarma iç güvenlik timinden oluşan ekipler, iz takip köpeği Çatı ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlattı.
Ş.E, ekipler tarafından saat 00.05'te mahallenin 2 kilometre uzaklığında bulundu.
Hastanede sağlık kontrollerinden geçirilen Ş.E, ailesine teslim edildi.
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