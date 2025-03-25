Siirt'te kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu

Kadının bulunması için komando timi, 2 güvenlik korucusu timi, jandarma iç güvenlik timinden oluşan ekipler, iz takip köpeği Çatı ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Sit Mahallesi'nde dün saat 21.15 sıralarında özel gereksinimli 30 yaşlarında Ş.E'nin kaybolduğu ihbarını aldı.

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