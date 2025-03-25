Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu

        Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:34 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu
        ABONE OL

        Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Sit Mahallesi'nde dün saat 21.15 sıralarında özel gereksinimli 30 yaşlarında Ş.E'nin kaybolduğu ihbarını aldı.

        Kadının bulunması için komando timi, 2 güvenlik korucusu timi, jandarma iç güvenlik timinden oluşan ekipler, iz takip köpeği Çatı ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlattı.

        Ş.E, ekipler tarafından saat 00.05'te mahallenin 2 kilometre uzaklığında bulundu. ​​​​​​​

        Hastanede sağlık kontrollerinden geçirilen Ş.E, ailesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Irak Konsolosluğu'na saldıranlar kaza yapınca yakalandı!
        Irak Konsolosluğu'na saldıranlar kaza yapınca yakalandı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bayram öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı!
        Bayram öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru

        Benzer Haberler

        Siirt'te askeri helikopter erken doğan bebek için havalandı
        Siirt'te askeri helikopter erken doğan bebek için havalandı
        Siirt'te kentsel dönüşüm alanında temel kazılarına başlandı
        Siirt'te kentsel dönüşüm alanında temel kazılarına başlandı
        Siirtli kardeşler birikimlerine KOSGEB desteğini de katarak atölye sahibi o...
        Siirtli kardeşler birikimlerine KOSGEB desteğini de katarak atölye sahibi o...
        Siirt'te down sendromlu çocuklar, futbol maçını yönetti
        Siirt'te down sendromlu çocuklar, futbol maçını yönetti
        Cezaevinden izinli çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti
        Cezaevinden izinli çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti
        Siirt'te anaokulu öğrencileri harçlıklarıyla akranlarına bayramlık aldı
        Siirt'te anaokulu öğrencileri harçlıklarıyla akranlarına bayramlık aldı