Siirt'te evde çıkan yangın söndürüldü
Siirt'te bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Siirt'te bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Dün gece Yeni Mahalle'de bir apartmanın 5. katında Abdullah Kars'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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