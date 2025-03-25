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        Siirt'te 18 bin 200 fidan dağıtıldı

        Siirt'te Orman Haftası kapsamında okullara, kamu kurum ve kuruluşlara ve vatandaşlara fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:29 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:39
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        Siirt'te 18 bin 200 fidan dağıtıldı
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        Siirt'te Orman Haftası kapsamında okullara, kamu kurum ve kuruluşlara ve vatandaşlara fidan dağıtıldı.

        İl Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Veysel Ülker, Orman Haftası kapsamında Siirt Orman İşletme Müdürü Hüseyin Yaklav öncülüğünde fidan dağıtımında bulunduklarını söyledi.

        Kurum bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte fidan dağıtımının devam ettiğini dile getiren Ülker, il genelinde 1700 mavi servi, 1000 kara servi, 2 bin 500 çam, 13 bin akasya olmak üzere 18 bin 200 fidan dağıtıldığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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