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        Siirt'te MHP İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

        Siirt MHP İl Başkanlığınca iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:41
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        Siirt'te MHP İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
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        Siirt MHP İl Başkanlığınca iftar programı gerçekleştirildi.

        Bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

        Ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirten Tükenmez, "Ramazan ayı sadece açlık ve susuzlukla geçirilen bir zaman dilimi değil aynı zamanda nefis terbiyesinin, sabrın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir aydır. Oruç, bizlere nimetlerin kıymetini hatırlatırken ihtiyaç sahiplerinin halini daha iyi anlamamıza vesile oluyor." dedi.

        Tükenmez, davetlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

        Programa, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ali Uçak ve Fatih Tatlısu, MHP ve AK Parti üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

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