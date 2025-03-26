Tekvandoyu sevdirmek için çocuklarıyla takım arkadaşı oldu
FECRİ BARLIK - Siirt'te yaşayan Mehmet Gödek, tekvandoyu sevdirmek için kayıt yaptırdığı kursta çocuklarıyla takım arkadaşı oldu.
FECRİ BARLIK - Siirt'te yaşayan Mehmet Gödek, tekvandoyu sevdirmek için kayıt yaptırdığı kursta çocuklarıyla takım arkadaşı oldu.
Kentteki bir kurumda görev yapan 48 yaşındaki Gödek, 4 yıl önce çocukları Ayşe Naz (14) ve Osman Gödek'i (12) teknoloji ve internet bağımlılığından uzak tutmak için tekvando kursuna yazdırdı.
İsteksiz olmaları nedeniyle onları ikna etmenin yollarını arayan Gödek, çareyi çocuklarıyla aynı kursa kayıt yaptırmakta buldu.
Birlikte kursa katılan, antrenman yapan aile bireylerine 4 ay önce çocukların 6 yaşındaki kardeşleri Umay da katıldı.
- "Üç çocuğumla düzenli şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz"
Baba Mehmet Gödek, AA muhabirine, ailece spor yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için çocuklarının bir spor dalıyla ilgilenmesini istediğini ifade eden Gödek, bu amaçla tekvando eğitimi almaları için iki çocuğunu kursa kaydettirdiğini belirtti.
Tekvando eğitimi almaya istekli olmayan çocuklarını ikna etmek için kursa katılmaya karar verdiğini anlatan Gödek, "Sekiz yıl önce tayinim Siirt'e çıktığında Mehmetçik Tekvando Spor Kulübü yetkilileriyle tanışmıştım. Çocukların burada eğitim almasını istedim. İlk etapta çocuklar sıkıldı, pek gelmek istemediler. Daha sonra onlarla beraber gelmeye başladım ve ilerleye ilerleye bu seviyeye geldik. Hobi olarak başladığımız bu sporda 3 çocuğumla düzenli şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.
Gödek, gerek federasyonun gerekse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin çocukların gelişimi, bu alanda iyi yerlere gelmeleri için çalıştığını, uğraş verdiğini belirterek, tekvandonun çocuklarını dijital ortamdan ve özellikle teknoloji bağımlılığından uzak tuttuğunu, çocuklarının hem gelişimlerini artırdığını hem de sosyal çevre edinmelerine katkı sunduğunu dile getirdi.
- "Dünya dereceleri elde edip, bu spora hizmet etmeyi düşünüyoruz"
Geçen yıl katıldıkları tekvando müsabakalarında oğlu Osman'ın Türkiye 5'incisi, kızı Ayşe Naz'ın ise Türkiye 8'incisi olduğunu ifade eden Gödek, çocuklarının son 2 senede ise il ve bölge şampiyonluklarının bulunduğunu aktardı.
Gödek, şunları kaydetti:
"Son 2 senede çocuklarımın il ve bölge şampiyonlukları bulunuyor. Spordaki başarıları okuldaki derslerine de yansıyor. Sporun motive edici çalışma disipliniyle daha iyi yerlere geliyorlar. Gençlere baktığımızda özellikle tablet, telefon ve bilgisayar kullanımı çok fazla. Çocuklarımızı spora yönlendirmeliyiz. Özellikle motor becerilerin gelişmesi, fizik kondisyon açısından ileri bir seviyede olmaları, sporla uğraşmaları gerçekten çocuklar için çok iyi. Özellikle devletimiz bu konuda güzel imkanlar sunuyor. Dünya dereceleri elde edip, bu spora hizmet etmeyi düşünüyoruz."
- "Hedefim milli takım"
Çocuklardan Ayşe Naz Gödek, tekvandoda milli formayı giymeyi hedeflediğini belirtti.
Başlarda spor yapmaya pek istekli olmadığını anlatan Ayşe Naz, şöyle konuştu:
"Sıkılıyordum, daha sonra ailem beni destekledi. Babam da bizimle kurslara katıldı. Bu dalda ilerlemem ve emekleri boşa çıkarmamam gerektiğini söylediler. Devam ettim ve çeşitli dereceler aldım. Hedefim milli takım. Ay-yıldızlı bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandırmak ve bu yönde kariyer yapmak istiyorum. Umarım hayallerim bir gün gerçek olur."
Babası ve kardeşleriyle spor yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ayşe Naz, çoğu arkadaşının bu duruma özendiğini, ailesinin desteklerinden dolayı kendisini şanslı hissettiğini kaydetti.
Osman Gödek de tekvandoda büyük hedefleri olduğunu aktararak, "Antrenmanlarda babam beni motive etti. Hedefim Avrupa ve dünyada ülkemizi temsil etmek, ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak. Ailemle tekvando yapmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Kulüpte tekvando antrenörü Osman Katuk ise Gödek ailesinin antrenmanlara düzenli şekilde katıldığını söyledi.
Babalarından ilham alan çocukların gelecek adına umut vadettiğini dile getiren Katuk, Gödek ailesinin diğer ailelere de ilham kaynağı olduğunu belirtti.
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