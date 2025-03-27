İlkokul öğrencileri ünlüleri canlandırdı

FECRİ BARLIK - Siirt'te öğrenciler, Türk ve dünya tarihine iz bırakan kişileri "Canlı Tablo Sergisi" ile canlandırdı.

Yunus Emre İlkokulu'nda 4. sınıf öğretmeni Arzu Özbilici, öğrencilerinden dünyaca ünlü kişileri ve eserleri kostümleriyle canlandırmalarını istedi.

Bunun üzerine ailelerinin de desteğini alan ve bu çerçevede hazırlık yapan öğrenciler, seçtikleri kişi ve eserleri okulda açılan "Canlı Tablo Sergisi"nde canlandırdı.

Bilim insanı Albert Einstein, ünlü tıp bilgini İbni Sina, ilk Türk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve şair Yunus Emre, Milli Mücadele kahramanı ve Anadolu Ajansının isim annesi Halide Edip Adıvar, ilk Türk kadın roman yazarı Fatma Aliye Topuz, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı, sinema sanatçısı Türkan Şoray, Fransız modacı Coco Chanel, Meksikalı ressam Frida Kahlo gibi kişileri canlandırdı.

Öğretmen Arzu Özbilici'nin 21 Mart'ta hayatını kaybeden Yeşilçam filmlerinin usta oyuncularından Filiz Akın'ı, bir öğrencinin eski başbakanlardan Tansu Çiller'i canlandırdığı sergide, bazı öğrenciler ise Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" ve Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" tablolarını sergiledi. "Canlı Tablo Sergisi" renkli görüntülere sahne oldu.

- "Saçlarını kestiren bir öğrencimiz Seyit Onbaşı rolüne girdi"

Arzu Özbilici, AA muhabirine, Türk ve dünya tarihinde önemli izler bırakan kişilerin hayatını anlattığı ders kapsamında bu sergiyi açtıklarını söyledi.

Ortaya çok güzel çalışmaların çıktığını dile getiren Özbilici, "Özellikle öğrenciler ilgi ve yeteneklerine uygun kişileri seçti. Belki de hayatlarında örnek aldıkları kişileri canlandırdı. Bu çalışma belki de hayatlarında bir dönüm noktası olabilir diye düşündük." dedi.

İlk başlarda birkaç öğrenciyle yola çıktıklarını ve bunu sınıf geneline yaydıklarını belirten Özbilici, herkesin fedakarlıkla hareket ettiğini ifade etti.

Özbilici, serginin oldukça ilgi gördüğünü aktararak, "Öğrencilerimiz bu çalışmayı çok benimsedi hatta bayağı bir fedakarlık yapıp saçlarını kestiren bir öğrencimiz Seyit Onbaşı rolüne girdi. Bir öğrencimiz Anadolu Ajansımızın kurucusu Halide Edip Adıvar'ı canlandırdı. Bu şekilde öğrencilerimiz bu kişileri tanıma fırsatı buldu. Bu karakterler eğitim hayatımız boyunca da hep karşımıza çıkacak ve örnek alacağımız kişilerdir." diye konuştu.