Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        İlkokul öğrencileri ünlüleri canlandırdı

        FECRİ BARLIK - Siirt'te öğrenciler, Türk ve dünya tarihine iz bırakan kişileri "Canlı Tablo Sergisi" ile canlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkokul öğrencileri ünlüleri canlandırdı
        ABONE OL

        FECRİ BARLIK - Siirt'te öğrenciler, Türk ve dünya tarihine iz bırakan kişileri "Canlı Tablo Sergisi" ile canlandırdı.

        Yunus Emre İlkokulu'nda 4. sınıf öğretmeni Arzu Özbilici, öğrencilerinden dünyaca ünlü kişileri ve eserleri kostümleriyle canlandırmalarını istedi.

        Bunun üzerine ailelerinin de desteğini alan ve bu çerçevede hazırlık yapan öğrenciler, seçtikleri kişi ve eserleri okulda açılan "Canlı Tablo Sergisi"nde canlandırdı.

        Bilim insanı Albert Einstein, ünlü tıp bilgini İbni Sina, ilk Türk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve şair Yunus Emre, Milli Mücadele kahramanı ve Anadolu Ajansının isim annesi Halide Edip Adıvar, ilk Türk kadın roman yazarı Fatma Aliye Topuz, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı, sinema sanatçısı Türkan Şoray, Fransız modacı Coco Chanel, Meksikalı ressam Frida Kahlo gibi kişileri canlandırdı.

        Öğretmen Arzu Özbilici'nin 21 Mart'ta hayatını kaybeden Yeşilçam filmlerinin usta oyuncularından Filiz Akın'ı, bir öğrencinin eski başbakanlardan Tansu Çiller'i canlandırdığı sergide, bazı öğrenciler ise Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" ve Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" tablolarını sergiledi. "Canlı Tablo Sergisi" renkli görüntülere sahne oldu.

        - "Saçlarını kestiren bir öğrencimiz Seyit Onbaşı rolüne girdi"

        Arzu Özbilici, AA muhabirine, Türk ve dünya tarihinde önemli izler bırakan kişilerin hayatını anlattığı ders kapsamında bu sergiyi açtıklarını söyledi.

        Ortaya çok güzel çalışmaların çıktığını dile getiren Özbilici, "Özellikle öğrenciler ilgi ve yeteneklerine uygun kişileri seçti. Belki de hayatlarında örnek aldıkları kişileri canlandırdı. Bu çalışma belki de hayatlarında bir dönüm noktası olabilir diye düşündük." dedi.

        İlk başlarda birkaç öğrenciyle yola çıktıklarını ve bunu sınıf geneline yaydıklarını belirten Özbilici, herkesin fedakarlıkla hareket ettiğini ifade etti.

        Özbilici, serginin oldukça ilgi gördüğünü aktararak, "Öğrencilerimiz bu çalışmayı çok benimsedi hatta bayağı bir fedakarlık yapıp saçlarını kestiren bir öğrencimiz Seyit Onbaşı rolüne girdi. Bir öğrencimiz Anadolu Ajansımızın kurucusu Halide Edip Adıvar'ı canlandırdı. Bu şekilde öğrencilerimiz bu kişileri tanıma fırsatı buldu. Bu karakterler eğitim hayatımız boyunca da hep karşımıza çıkacak ve örnek alacağımız kişilerdir." diye konuştu.

        Öğrencilerden Jan Mudo Kılınç ise Seyit Onbaşı olabilmek için saçlarını kestirdiğini söyledi.

        Aslı Arya Alağaş da Coco Chanel'i canlandırdığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

        Alağaş, "Güzel geçti sergimiz, çok kişi katıldı. Dünya tarihinde iz bırakan moda tasarımcısı Coco Chanel'i canlandırdım. Bu etkinliği yaptığı için öğretmenime çok teşekkür ederim." dedi.

        Sarya Solin Yaşar da Elisabeth Louise Vigee Lebrun'u canlandırdığını ifade ederek, etkinliğin çok keyifli geçtiğini söyledi.

        İngiliz komedyen Charlie Chaplin'i taklit eden Muhammed Ali Aslan da bu karakteri çok benimsediğini anlattı.

        Halide Edip Adıvar'ı canlandıran Elanur Harman da sergi sayesinde çok şey öğrendiğini aktararak, "Ben Anadolu Ajansının kurucularından Halide Edip Adıvar'ı canlandırdım, çok mutlu oldum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti

        Benzer Haberler

        Tekvandoyu sevdirmek için çocuklarıyla takım arkadaşı oldu
        Tekvandoyu sevdirmek için çocuklarıyla takım arkadaşı oldu
        Siirt'te öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi
        Siirt'te öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi
        Siirt'te MHP İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
        Siirt'te MHP İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
        Siirt'te 18 bin 200 fidan dağıtıldı
        Siirt'te 18 bin 200 fidan dağıtıldı
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Siirt'te evde çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te evde çıkan yangın söndürüldü