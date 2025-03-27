Siirt'te "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi

Siirt'te geri dönüşümün ele alındığı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerle kutlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla düzenlenen ve geri dönüştürülmüş ürünlerin sergilendiği etkinlikte, öğrenciler "sıfır atık" konusunda bilinçlendirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir dünya için sadece kurumlara ve devletlere değil herkese önemli görevler düştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin tüm ülkelere örnek olabilecek bir noktaya geldiğini ifade eden Kızılkaya, "Biz de bugün okulumuzda ağaç yaşken eğilir sözünü hatırlatır tarzda çocuklarımızla birlikte Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü birlikte değerlendiriyoruz. Toplumumuzun özellikle sıfır atık konusunda çok daha bilinçli olması gerektiğini ifade etmek istiyorum." dedi.