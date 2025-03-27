Siirt'te "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
Siirt'te geri dönüşümün ele alındığı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerle kutlandı.
Siirt'te geri dönüşümün ele alındığı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerle kutlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla düzenlenen ve geri dönüştürülmüş ürünlerin sergilendiği etkinlikte, öğrenciler "sıfır atık" konusunda bilinçlendirildi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir dünya için sadece kurumlara ve devletlere değil herkese önemli görevler düştüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin tüm ülkelere örnek olabilecek bir noktaya geldiğini ifade eden Kızılkaya, "Biz de bugün okulumuzda ağaç yaşken eğilir sözünü hatırlatır tarzda çocuklarımızla birlikte Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü birlikte değerlendiriyoruz. Toplumumuzun özellikle sıfır atık konusunda çok daha bilinçli olması gerektiğini ifade etmek istiyorum." dedi.
Plastik, kağıt ve diğer atık malzemelerinin geri dönüşümü için çalışmalarının sürdüğünü belirten Kızılkaya, vatandaşların da atıklarını geri dönüşüm noktalarına bırakarak, projeye destek vermelerinin önemini anlattı.
"Okullarımızda da çocuklarımızın bu bilince erken yaşta kavuşması için bu atıkları tasnif ederek atmalarını sağlıyorlar." diyen Kızılkaya, sıfır atık konusunda farkındalığın oluşmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Raci Bülbül de projenin kentte başarılı şekilde uygulanması amacıyla çeşitli toplantılar yaptıklarını, kurum ve kuruluşların konuya hassasiyetle yaklaşmasını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.
Hacivat ve Karagöz ile palyaço gösterisi ve yüz boyama gibi eğlenceli aktivitelerle öğrencilere geri dönüşümün öneminin aşılandığı etkinlikte sergilenen ve geri dönüşümle üretilen toka, bileklik, oyuncak gibi ürünler öğrencilere hediye edildi.
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