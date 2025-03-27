Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi

        Siirt'te geri dönüşümün ele alındığı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL

        Siirt'te geri dönüşümün ele alındığı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerle kutlandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla düzenlenen ve geri dönüştürülmüş ürünlerin sergilendiği etkinlikte, öğrenciler "sıfır atık" konusunda bilinçlendirildi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir dünya için sadece kurumlara ve devletlere değil herkese önemli görevler düştüğünü söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin tüm ülkelere örnek olabilecek bir noktaya geldiğini ifade eden Kızılkaya, "Biz de bugün okulumuzda ağaç yaşken eğilir sözünü hatırlatır tarzda çocuklarımızla birlikte Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü birlikte değerlendiriyoruz. Toplumumuzun özellikle sıfır atık konusunda çok daha bilinçli olması gerektiğini ifade etmek istiyorum." dedi.

        Plastik, kağıt ve diğer atık malzemelerinin geri dönüşümü için çalışmalarının sürdüğünü belirten Kızılkaya, vatandaşların da atıklarını geri dönüşüm noktalarına bırakarak, projeye destek vermelerinin önemini anlattı.

        "Okullarımızda da çocuklarımızın bu bilince erken yaşta kavuşması için bu atıkları tasnif ederek atmalarını sağlıyorlar." diyen Kızılkaya, sıfır atık konusunda farkındalığın oluşmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Raci Bülbül de projenin kentte başarılı şekilde uygulanması amacıyla çeşitli toplantılar yaptıklarını, kurum ve kuruluşların konuya hassasiyetle yaklaşmasını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

        Hacivat ve Karagöz ile palyaço gösterisi ve yüz boyama gibi eğlenceli aktivitelerle öğrencilere geri dönüşümün öneminin aşılandığı etkinlikte sergilenen ve geri dönüşümle üretilen toka, bileklik, oyuncak gibi ürünler öğrencilere hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Çin’in yapay zekalı sansür ağı
        Çin’in yapay zekalı sansür ağı
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!

        Benzer Haberler

        İlkokul öğrencileri ünlüleri canlandırdı
        İlkokul öğrencileri ünlüleri canlandırdı
        Tekvandoyu sevdirmek için çocuklarıyla takım arkadaşı oldu
        Tekvandoyu sevdirmek için çocuklarıyla takım arkadaşı oldu
        Siirt'te öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi
        Siirt'te öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi
        Siirt'te MHP İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
        Siirt'te MHP İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
        Siirt'te 18 bin 200 fidan dağıtıldı
        Siirt'te 18 bin 200 fidan dağıtıldı
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü