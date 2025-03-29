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        Siirt'te hakkında müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Siirt'te çeşitli suçlardan hakkında müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:50
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        Siirt'te hakkında müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Siirt'te çeşitli suçlardan hakkında müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan M.P'nin kentte bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

        Firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        M.P, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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