Siirt'te hakkında müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan M.P'nin kentte bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.