Siirt'te mezarlıklarda bayram temizliği yapıldı
Siirt'e mezarlıklarda bayram temizliği yapıldı.
Siirt'e mezarlıklarda bayram temizliği yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini huzur içinde gerçekleştirmesi için çalışma başlattı.
Bu kapsamda mezarlıklarda temizlik ve düzenleme yapıldı.
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