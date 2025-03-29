Siirt Valisi Kızılkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan ramazanı geride bırakarak bir bayrama daha ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların kardeşliği güçlendiren, gönülleri birleştiren ve paylaşmanın güzelliğini hatırlatan müstesna günler olduğunu belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:​​​​​​​

"Hedefimiz, huzur ve güven ikliminde şehrimizi daha ileriye taşımak ve halkımıza daha iyi bir yaşam kalitesi sunmaktır. Bu süreçte Siirtli hemşehrilerimin katkı ve desteğini esirgemeyeceğine olan inancım da tamdır. Devletimiz, bayram süresince de vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri almıştır. Kamu kurumlarımız, güvenlik güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz ve ilgili tüm birimlerimiz bayram boyunca milletimize hizmet vermeye devam edecektir."

Bayramı farklı şehirlerde geçirmeyi planlayıp yola çıkan vatandaşlardan emniyet kemerlerini takmalarını ve trafik kurallarına titizlikle uymalarını isteyen Kızılkaya, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanılmamasına özen gösterilmesini istedi.