Siirt ve Şırnak'ta toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak

Bu kapsamda yarın başlayacak ücretsiz seferler 1 Nisan saat 24.00'e kadar sürecek.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yönetimi, toplu taşıma seferlerinin bayramda ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı.

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