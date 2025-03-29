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        Siirt ve Şırnak'ta toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak

        Siirt ve Şırnak'ta toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:38
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        Siirt ve Şırnak'ta toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak
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        Siirt ve Şırnak'ta toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

        Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yönetimi, toplu taşıma seferlerinin bayramda ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı.

        Bu kapsamda yarın başlayacak ücretsiz seferler 1 Nisan saat 24.00'e kadar sürecek.

        - Şırnak

        Şırnak Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Ramazan Bayramı süresince şehir içi hizmet araçlarının vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

        Paylaşımda, "Vatandaşlarımıza sevdikleriyle beraber mutlu bayramlar dileriz." ifadesine yer verildi.

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